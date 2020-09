Die Studie des GFZ-Wissenschaftlers Michael Henehan und seines Teams von der Universität Yale im US-Bundesstaat Connecticut ist wissenschaftlich durchaus brisant: Die Fachwelt ist sich zwar einig, dass die Kollision mit dem Asteroiden ein Massenaussterben auf der Erde auslöste. Aber es gibt Hypothesen, wonach die Ökosysteme bereits zuvor durch wachsenden Vulkanismus unter Druck standen.



Belege für die These von der "Alleinschuld" des Asteroiden am Ende der Dinos leiteten der früher in Yale tätige Henehan und seine Kollegen aus den Überresten winziger Kalkalgen ab. Deren fossile Überreste geben dem Potsdamer GFZ zufolge nicht nur Auskunft über das Ende der Dinosaurier, sondern zeigen auch, wie sich die Ozeane nach dem fatalen Asteroideneinschlag erholten.