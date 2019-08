Braunkohletagebau in Welzow-Süd

Quelle: dpa

Das Bundeskabinett hat kurz vor den Landtagswahlen im Osten einen Gesetzentwurf für den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen beschlossen. Vorgesehen sind Milliardenhilfen des Bundes.



In den Kohle-Regionen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen hängen Tausende Jobs an der Kohle. In Kraft treten soll das Strukturhilfe-Gesetz wenn auch das Gesetz zum konkreten Kohle-Ausstieg verkündet ist. Am Sonntag wird in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt.