Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Halle. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein sozialverträglicher Ausstieg aus der Braunkohle erfordert aus Sicht führender Politiker im Osten massive Anstrengungen. Industrie und öffentliche Hand müssten mindestens 60 Milliarden Euro in die Hand nehmen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Rande eines Treffens der Kohlekommission in Halle.



Der Bund hat bisher 1,5 Milliarden Euro an Hilfen für die drei deutschen Kohlereviere (Rheinisches Revier, Mitteldeutsches Revier, Lausitz) in Aussicht gestellt.