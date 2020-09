Braunkohlekraftwerk Neurath in NRW.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Betreiber von Kohlekraftwerken bekommen Milliardenentschädigungen für das vorzeitige Abschalten ihrer Anlagen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte in Berlin, Betreiber westdeutscher Kraftwerke erhielten 2,6 Milliarden Euro, Betreiber von Anlagen im Osten 1,75 Milliarden.



Bund und Kohleländer hatten sich in der Nacht auf einen Ablaufplan geeinigt. Der erste Block eines Kohlekraftwerks soll bereits in diesem Jahr vom Netz gehen, kündigte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) an.