DGB-Chef Hoffmann plädiert für die Große Koalition.

Quelle: Peter Endig/dpa/Archivbild

Die Gewerkschaften warnen die SPD vor einem Ausstieg aus der Großen Koalition. "Die GroKo kann eine wirklich ordentliche Bilanz vorweisen", sagte DGB-Chef Michael Hoffmann der "Augsburger Allgemeinen" vor dem SPD-Parteitag. Er verwies zur Begründung etwa auf die "Stabilisierung der Renten".



Den Arbeitnehmern wäre nicht gedient, sollte die Bundesregierung ihre Arbeit beenden, schrieb Michael Vassiliadis, Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in einem Brief an die Führungsebenen der Gewerkschaft.