Al Gore auf der Klimakonferenz in Bonn Quelle: epa

So hat sich also, nahezu unbemerkt zumindest von der deutschen Öffentlichkeit, in den USA eine veritable Klimaschutzbewegung herausgebildet. Eine, die den Aktivitäten von Greenpeace und Co. durchaus Konkurrenz macht. Denn kaum ein Beobachter hätte es nach der Trump-Ankündigung für möglich gehalten, dass sich unterhalb der vom Weißen Haus gesteuerten Politik etliche Bundesstaaten klimapolitisch selbständig machen. Das wäre in etwas so, als wenn bei uns die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg verbindlich den Ausstieg aus der Kohle verkünden würden.