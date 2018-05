Atomkraftwerk Buschehr in Iran. Archivbild Quelle: Majid Asgaripour/Mehr News Agency/dpa

Iran hat für den Fall eines Scheiterns des Atomabkommens mit Konsequenzen bis hin zu einem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht. Das sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi.



Laut Kamalwandi will Iran aber grundsätzlich weiterhin am Atomdeal festhalten. US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen aufgekündigt. Ohne den Atomwaffensperrvertrag würde sich der Gottesstaat an keine der international anerkannten Atomvorschriften mehr halten.