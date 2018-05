Die Bundesregierung will die Erderwärmung stoppen, aber einen wirtschaftlichen Zusammenbruch der Kohleregionen verhindern. Was ihr wichtiger ist, ließ Bundeskanzlerin Merkel in der Generaldebatte im Bundestag erkennen, als sie sich die Position zu eigen machte, erst eine Perspektive für die Braunkohlereviere in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in Nordrhein-Westfalen zu finden und dann ein Datum für das Ende des Kohlestroms in Deutschland festzulegen.