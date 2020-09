Mit einiger Mühe hat sich Angelique Kerber bei den Australian Open ins Achtelfinale gekämpft. Auch dank zahlreicher vermeidbarer Fehler ihrer Gegnerin setzte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin in Melbourne mit 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 gegen die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi durch.



"Ich habe gut begonnen, sie kam stark zurück. Es ist großartig, wieder in der zweiten Woche zu sein", sagte die 32-Jährige, nachdem sie den ersten Matchball in ihrem wechselhaften Spiel verwandelt hatte.