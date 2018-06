Premierminister Malcolm Turnbull treibt den Marine-Ausbau voran. Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

Australien hat einen Milliardenauftrag zum Bau von zwölf Patrouillenbooten an die Bremer Lürssen-Werft vergeben. Das teilte Premierminister Malcolm Turnbull in Sydney mit. Der Auftrag habe ein Volumen von vier Milliarden australischen Dollar (2,57 Milliarden Euro).



Die Lürssen-Werft hat sich bei der Ausschreibung gegen die niedersächsische Fassmer-Werft und den niederländischen Konkurrenten Damen durchgesetzt. Für das Projekt werden in Australien rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen.