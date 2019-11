Nichts ist so gebaut und gestaltet, dass es standhalten kann. Shane Fitzsimmons, Feuerwehr New South Wales

"Nichts ist so gebaut und gestaltet, dass es standhalten kann", sagte Shane Fitzsimmons von der Feuerwehr in New South Wales. Die Bedingungen in den Brandgebieten seien "katastrophal". Schon am Freitag hatte Fitzsimmons gesagt, es habe "noch nie so viele gleichzeitig auftretende Buschfeuer auf Katastrophenniveau" gegeben.