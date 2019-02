Das Kraftwerk Hazelwood bei Morwell in Australien. Archivbild

Quelle: epa Greenpeace/GREENPEACE/dpa

Vor den Parlamentswahlen in Australien hat Premierminister Scott Morrison Investitionen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro zur Erreichung der Klimaziele seines Landes angekündigt.



Mit dem Geld solle vor allem die Begrenzung der CO2-Emissionen erreicht werden, schrieb Morrison in einer gemeinsamen Erklärung mit Umweltministerin Melissa Price am Montag. Australien werde seine Emissionen bis 2030 um 26 Prozent gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen senken, erklärte er.