An manchen Tagen sieht es am Aufstieg zum Uluru nun so aus wie auf dem Foto vom Mount Everest, das im Frühjahr um die Welt ging: eine lange Schlange von Menschen, dicht an dicht. Wie eine riesige Ameisenstraße. Alles in allem werden dieses Jahr mehr als 400.000 Besucher erwartet. Für einen Ort mitten in der Wildnis ist diese Zahl enorm. Nach Alice Springs, in die nächste richtige Stadt, sind es 450 Kilometer.