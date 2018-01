Alexander Zverev steht bei den Australian Open in Runde zwei. Quelle: Joe Castro/AAP/dpa

Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev ist bei den Australian Open in Runde zwei eingezogen und trifft dort auf seinen deutschen Davis-Cup-Kollegen Peter Gojowczyk. Zverev gewann beim ersten Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison 6:1, 7:6, 7:5 gegen den Italiener Thomas Fabbiano.



Gojowczyk setzte sich gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan in drei Sätzen 6:3, 6:3, 6:1 durch. Als dritter von anfangs zehn deutschen Herren erreichte Maximilian Marterer in Melbourne die zweite Runde.