Alexander Zverev bei den Australian Open.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Alexander Zverev hat problemlos die zweite Runde der Australian Open in Melbourne erreicht. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg setzte sich gegen den Slowenen Aljaz Bedene nach 1:55 Stunden 6:4, 6:1, 6:4 durch.



Es war erst der zweite deutsche Sieg beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, nachdem Wimbledonsiegerin Angelique Kerber am Montag ihr Auftaktmatch gewonnen hatte. Der 21-jährige Zverev trifft am Donnerstag entweder auf Jeremy Chardy oder Ugo Humbert (beide Frankreich).