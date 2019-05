Der australische Premierminister Scott Morrison musste die Wähler im Wahlkampf nicht nur überzeugen, ihm ihre Stimme zu geben. Sondern er musste ihnen auch erklären, wer er überhaupt ist. Denn die Australier hatten bislang nur wenig Zeit, ihren Regierungschef kennenzulernen. Der 51-jährige Ex-Tourismusmanager war am 24. August vergangenen Jahres unter turbulenten Umständen und in aller Eile an die Macht gekommen. Damals wurde Morrison von seiner konservativen Liberalen Partei an die Spitze einer tief gespaltenen Regierung gewählt, der bei der Wahl wenige Monate später eine Niederlage drohte. Seitdem hatte Morrison nur wenig Zeit, die Regierung auszusöhnen und sein Profil zu schärfen.



Der Wahlkampf der Regierungskoalition konzentrierte sich stark auf Morrisons Person. Die Australier erfuhren alles über eine die Erkrankung des Bruders, eine Unterleibserkrankung seiner Frau Jenny und den Versuch des Paares, 14 Jahre lang durch künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen. Schließlich kamen die beiden Töchter durch natürliche Empfängnis auf die Welt.



Die politische Linie des Premiers wirkt auf viele undurchsichtig: Einerseits profiliert er sich als gläubiger Christ, andererseits vertritt er eine rigorose Flüchtlingspolitik, die Kirchenvertreter als unmenschlich verurteilen. Seine Karriere bei den Liberalen begann er als Gemäßigter, schwenkte dann aber zum konservativen Flügel um. Der von seinen Kollegen auch "ScoMo" genannte Morrison geriert sich als Mann des Volkes und Familienmensch, der seiner Pfingstkirche in Sydney nahesteht und für den örtlichen Rugby-League-Verein schwärmt.

Sozialpolitisch ist er allerdings ein Hardliner. 2017 etwa führte er erfolglos eine Kampagne gegen die Ehe für alle, die in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde.

