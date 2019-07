Korallen am Great Barrier Reef. Archivbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Extreme Wetterphänomene haben den Ökosystemen an Australiens Küsten in den vergangenen Jahren schwer zugesetzt. Hitzewellen im Meer, schwere Regenfälle sowie Stürme hätten Korallen-, Seetang-, Mangroven- und Seegrasbestände grundlegend verändert, heißt es in einer Studie der Wissenschaftsbehörde Csiro.



Einige Veränderungen seien potenziell unumkehrbar, andere könnten höchstens im Laufe mehrerer Jahrzehnte rückgängig gemacht werden. Die Länge der betroffenen Küste betragt mehr als 8000 Kilometer.