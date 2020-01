Blick auf das Parlamentsgebäude in Canberra.

Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

Die Buschbrände in Australien rauben den Menschen in den betroffenen Gebieten weiter den Atem. In der Hauptstadt Canberra ist die Luft aktuell durch den Rauch gefährlich verschmutzt. Die Stadtregierung rief die Menschen dazu auf, in den Häusern zu bleiben.



Einige Flüge wurden gestrichen. Museen, Geschäfte und Universitäten blieben geschlossen. Das Innenministerium forderte seine Mitarbeiter auf, für 48 Stunden zu Hause zu bleiben. An der Südostküste gab es Regen, was den Kampf der Feuerwehr etwas erleichterte.