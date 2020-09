Eine Portion Pommes.

Die Appetitregulation im Gehirn könnte durch Junkfood gedämpft werden. Zu diesem Schluss kommen Forscher von der Macquarie Universität in Sydney (Australien) in einer kleinen Studie. Wie sie im Fachblatt "Royal Society Open Science" berichten, kann bereits eine Woche einer an Junkfood reichen Ernährung die Funktion des Hippocampus beeinträchtigen.



So lasse eine ungesunde Ernährungsweise das Verlangen nach mehr steigen - selbst, wenn man eigentlich schon satt ist.