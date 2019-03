Für Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule Köln, der nicht an der Studie beteiligt war, entspringen solche Berechnungen dem urmenschlichen Interesse an künftigen Entwicklungen. «Konkret bieten diese Modellrechnungen natürlich eine Benchmark, an der sich Sportler und Trainer zumindest grob orientieren können hinsichtlich realistischer sportlicher Zielsetzungen». Allerdings gebe es auch Grenzen solcher Modelle, sagt der Sportmediziner. Vollkommen neue Laufschuhe oder Trainingstechniken oder sonstige unerwartete Entwicklungen könnten zu unerwarteten Leistungssprüngen führen.