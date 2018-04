Petro Poroschenko leitet den Austritt aus der GUS ein. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Ukraine will aus den Strukturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aussteigen. Auch die ukrainische GUS-Vertretung in Minsk in Weißrussland solle geschlossen werden, kündigte Präsident Petro Poroschenko an. Der Grund sei, dass die GUS die "russische Aggression" nicht verurteilt habe. Die GUS wird von Russland dominiert.



2014 hatte Moskau sich die südukrainische Halbinsel Krim einverleibt. Anschließend unterstützte der Kreml pro-russische Separatisten in der Ostukraine.