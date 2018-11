Theresa May (l), Premierministerin von Großbritannien. Quelle: Francois Walschaerts/AP POOL/dpa

Die Brexit-Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich auf den Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt. Das teilte die britische Regierung mit. Am Mittwoch soll das Kabinett in London zusammenkommen, um den Text zu billigen.



Ein EU-Diplomat warnte jedoch, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Für Mittwoch sei eine Sondersitzung der Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder angesetzt worden, hieß es in Brüssel. Großbritannien wird die EU am 29. März 2019 verlassen.