Investoren wollen angesichts der neuen Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen bei den Mieten herausholen, was nur geht. Hans-Werner Sinn, ehem. Präsident des Münchner ifo-Instituts

Die Wohnungsbestände wurden zu Spottpreisen an jene Interessenten verkauft. Die Folge: In ostdeutschen Großstädten gehören etwa 60 Prozent der Grundstücke westdeutschen Eigentümern. In den vergangenen 20 Jahren haben sich zudem internationale Investoren eingekauft.

"Heute wollen diese Investoren angesichts der neuen Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen bei den Mieten herausholen, was nur geht", meint Hans-Werner Sinn. Wer kein Eigentum besitzt, hat das Nachsehen. Und den Frust, wenn ein Großteil des Arbeitseinkommens für die Miete draufgeht.