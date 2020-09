Türkische und Deutsche Flagge vor dem Kanzleramt (Archiv).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

In der Türkei ist erneut eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen worden. Wie die Kurdische Gemeinde in Deutschland mitteilte, wurde die Deutsch-Türkin (58) am Donnerstag am Flughafen in Diyarbakir festgenommen. Ihr Mann ist Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Hamburg.



"Der Fall ist dem Auswärtigem Amt bekannt und wird von unserer Botschaft betreut", sagte ein Sprecher. Seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 sind immer wieder auch Deutsche in türkischen Gefängnissen gelandet.