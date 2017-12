Die Türkei hatte am Wochenende ihrerseits eine Warnung vor Reisen nach Deutschland ausgesprochen. In der Erklärung, die das Außenministerium in Ankara auf seine Homepage stellte, hieß es, türkische Bürger seien in Deutschland "wegen ihrer politischen Orientierung Opfer von Diskriminierung". Deutsche Politiker hatten die Warnung mit großem Unverständnis aufgenommen.