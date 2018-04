Frankreich beantragte für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema. Acht weitere Staaten schlossen sich der Forderung an, wie es aus Diplomatenkreisen in New York hieß. Zuvor hatte Außenminister Jean-Yves Le Drian gesagt, Frankreich werde angesichts des mutmaßlichen Giftgasangriffs "seine Pflicht tun". In der Vergangenheit hatte Paris mehrfach gewarnt, ein weiterer Einsatz von Chemiewaffen in Syrien sei eine "rote Linie", auf die Frankreich mit einem Militäreinsatz antworten könne.