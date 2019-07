Ein Spielgerüst steht auf einem Spielplatz. Archivbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

In Großstädten wird der Platz für Spielflächen immer knapper. "Vor allem in den Innenstadtbezirken ist die Lage prekär. In Zeiten des zunehmenden Wohnungsneubaus müssen wir schauen, dass noch Platz für die Kinder bleibt", sagte Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk.



In Berlin ist die durchschnittliche Spielfläche je Einwohner seit dem Jahr 2000 von 0,8 auf 0,6 Quadratmeter gesunken. Laut Gesetz soll es mindestens ein Quadratmeter sein. Straßen rücken als Spielorte wieder in den Fokus.