Protest in Honduras gegen die Entscheidung der US-Regierung. Quelle: Fernando Antonio/AP/dpa

Die USA werden mehr als 50.000 Menschen aus Honduras ihren bisherigen Schutzstatus entziehen. Das teilte das Ministerium für Heimatschutz in Washington mit. Sie hatten den Schutzstatus nach einem schweren Hurrikan 1999 erhalten.



Wer nur vorübergehendes Aufenthaltsrecht genießt, habe bis Januar 2020 Zeit, um entweder eine andere Aufenthaltserlaubnis zu erwerben oder in seine Heimat zurückzukehren, hieß es in der Mitteilung. Andernfalls würden die Menschen abgeschoben.