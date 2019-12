Spurensicherung am Tatort des Mordes an einem Georgier in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Russland will nach der Ausweisung von zwei russischen Diplomaten aus Deutschland im Berliner Mordfall an einem Georgier ebenfalls Schritte einleiten. Moskau sehe sich gezwungen, darauf zu reagieren, hieß es im russischen Außenministerium der staatlichen Agentur Tass zufolge. Das Vorgehen Deutschlands sei unfreundlich und unbegründet.



Am 23. August war ein 40 Jahre alter Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. Schnell war die Rede von einem russischen Auftragskiller.