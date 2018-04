Theresa May verlässt 10 Downing Street. Quelle: Tom Nicholson/London News Pictures via ZUMA/dpa

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat in einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump die Ausweisung von 60 russischen Geheimdienstleuten aus den USA begrüßt. "Die Premierministerin hat betont, dass die USA eine sehr starke Antwort gegeben hätten und dass sie die breite internationale Antwort von 26 Staaten begrüße", teilte die Downing Street in London mit.



Den Angaben aus Washington zufolge gaben beide Politiker als Ziel aus, "russische Spionagenetzwerke" zu zerschlagen.