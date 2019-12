Der Georgier wurde im August in Berlin erschossen. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Das Auswärtige Amt hat die Entscheidung Russlands zur Ausweisung von zwei deutschen Diplomaten im Streit um den mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin scharf kritisiert. Die Ausweisung "sendet das falsche Signal und ist ungerechtfertigt", erklärte eine Sprecherin. Die Bundesregierung behalte sich weitere Schritte in dem Fall vor.



Hintergrund des Streits ist, dass die Bundesregierung Russland nach dem mutmaßlichen Auftragsmord fehlende Kooperation bei der Aufklärung vorwirft.