Zarenadler und Roter Stern über dem Kreml. Quelle: Ivan Sekretarev/AP/dpa

Russland will bald auf die Ausweisung von 23 Diplomaten aus Großbritannien reagieren. Das teilte das Außenministerium in Moskau mit. Das Vorgehen Londons sei eine "beispiellose grobe Provokation", hieß es.



Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, dass die russischen Diplomaten eine Woche Zeit hätten, das Land zu verlassen. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter. Moskau weist die Vorwürfe einer Beteiligung an dem Vorgang zurück.