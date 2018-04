Sergej Lawrow bekommt Widerspruch aus den USA. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Das US-Außenministerium hat Vorwürfe des russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow zurückgewiesen, Washington setze seine Verbündeten in der Russland-Politik unter Druck. "Das ist albern", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert.



Es gebe aus US-Sicht keinen Zweifel an der britischen Darstellung, dass Russland für den Mordversuch an einem früheren Doppelagenten im englischen Salisbury verantwortlich zu machen sei. "Wir wissen, was da passiert ist", sagte Nauert.