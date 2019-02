Eine Bankberaterin spricht mit einem Kunden. Symbolbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die deutliche Mehrheit der mittelständischen Firmen in Deutschland setzt in Finanzfragen auf ihre Hausbank. Rund 80 Prozent des gesamten Kreditvolumens eines kleinen oder mittleren Unternehmens werden über eine Hausbank bereitgestellt, wie aus einer Auswertung der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht.



Es sei daher entscheidend, "dass auch bei weiter abnehmender Filialzahl die für mittelständische Unternehmenskunden wichtige Nähe zum Berater erhalten bleibt", so KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.