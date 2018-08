Der weiße Orang Utan Alba ist derzeit in einer Rettungsstation. Quelle: Christoph Sator/dpa

Der weltweit einzige bekannte weiße Orang-Utan, ein Weibchen namens Alba, muss noch länger auf die Freiheit warten. Ihre Auswilderung in den Regenwald auf dem indonesischen Teil der Insel Borneo verzögert sich. Eigentlich hätte die Aktion in diesem Sommer passieren sollen.



Die Tierschutzorganisation Borneo Orangutan Survival begründete die Verzögerung mit längeren Bauarbeiten in Albas künftiger Heimat. Alba war 2017 in völlig verwahrlostem Zustand in einem Dorf auf Borneo entdeckt worden.