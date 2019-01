Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche sind in einem Warnstreik.

Viele Geldautomaten und Banken haben wegen Warnstreiks der Geldtransporter-Fahrer kein Bargeld bekommen. Bundesweit seien Hunderte Transporte ausgefallen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes. Es seien mehr Streikende als erwartet.



Die Auswirkungen für Verbraucher würden sich jedoch in Grenzen halten, sagte Silke Wollmann, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste. In Bayern, Berlin und Rostock kündigte Verdi aber eine Fortsetzung des Streiks am Donnerstag an.