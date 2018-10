Von "Ermüdungseffekten" hatte Schäuble nach den vielen unionsregierten Jahren gesprochen. Und davon, dass Merkel "nicht mehr so unbestritten" sei. "Vermutlich ist damit zu rechnen, dass das Wahlergebnis in Bayern doch erhebliche Veränderung mit sich bringt und das wird dann auch in den Parteien entsprechende Diskussionen und Erschütterungen auslösen", so Schäuble. Vielleicht nicht sofort. Immerhin wird in zwei Wochen auch in Hessen gewählt. Aber dann. So deutet es auch Michael Grosse-Brömer an. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union kündigt im ZDF an, das Ergebnis der Landtagswahl analysieren zu wollen - in München, aber eben auch in Berlin. Auf die Verantwortung Angela Merkels angesprochen erwähnt er ihren Namen demonstrativ nicht.