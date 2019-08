Gehört eigentlich zur Rom-Reise wie die Tour zum Kolosseum: Die Pause auf der Spanischen Treppe. Damit ist es jetzt vorbei.

Quelle: Nestor Bachmann/Zentralbild/dpa

Touristen dürfen nicht mehr auf der Spanischen Treppe in Rom sitzen: Polizisten vertrieben am Dienstag mit Trillerpfeifen Besucher, die sich auf den Marmorstufen ausruhen wollten.



Der Stadtrat hatte im Sommer einen Erlass verabschiedet, der es untersagt, sich auf Monumente zu setzen. Bei Zuwiderhandlungen drohen Strafen von bis zu 400 Euro. Verboten wurde etwa auch das Baden in Brunnen und das Spazieren ohne T-Shirt oder Hemd. Rom will damit die Auswirkungen des Massentourismus unter Kontrolle bringen.