Dennoch sind die Sorgen um eine mögliche Eskalation des Handelskonfliktes, die in dieser Woche die Kurse am Börsenplatz in Frankfurt gedrückt haben, offenbar mehr als berechtigt. Denn einige Unternehmen auch hierzulande hatten in den vergangenen Monaten Befürchtungen geäußert, in einen möglichen Handelskrieg zwischen USA und China quasi zwischen den Fronten zu geraten. Einige deutsche Autohersteller beispielsweise produzieren in den USA Fahrzeuge, die sie dann nach China verschiffen - sie wären im Falle eines Handelskrieges also von den Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent zwischen beiden Nationen direkt betroffen.