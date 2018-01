"Wie haben die Wahlvorstände gebeten, die Ergebnisse aus den Wahllokalen nicht per Electronic Mail an die Kreiswahlleiter zu übermitteln, sondern per Telefon", erläutert Klaus Pötzsch vom Büro des Bundeswahlleiters in Wiesbaden. Das soll Manipulationen ausschließen. In einigen Kommunen nun wird eine Software als Auszählhilfe eingesetzt. Teilweise sind das wie in der Stadt Köln selbst entwickelte Anwendungen auf der Grundlage einer Tabellenkalkulation. Am weitesten verbreitet ist das Programm PC-Wahl. Derlei Software addiert die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen und fasst sie als Gesamtergebnis zusammen.