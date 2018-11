Das endgültige Wahlergebnis steht erst am 16. November fest. Quelle: Arne Dedert/dpa

Nach einigen Pannen bei der Auszählung der hessischen Landtagswahl in Frankfurt hat die Stadt die Fehler korrigiert. Welche Verschiebungen sich dadurch genau ergeben, teilte sie nicht mit. Dies werde der Landeswahlleiter am 16. November bekanntgeben.



Die Grünen waren bei der Wahl am 28. Oktober nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis knapp vor der SPD zweitstärkste Kraft geworden, landesweit betrug der Vorsprung 94 Stimmen. Auch andernorts in Hessen werden noch Wahlergebnisse überprüft.