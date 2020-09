Eine Flagge hängt an der Wand des EU-Parlaments. Symbolbild

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Sacharow-Preis des EU-Parlaments wird in diesem Jahr nach Südamerika, Afrika oder China gehen. Auf der in Brüssel veröffentlichten Nominierten-Liste fanden sich der inhaftierte chinesisch-uigurische Wirtschaftswissenschaftler Ilham Tohti, die ermordete brasilianische Politikerin Marielle Franco sowie die brasilianische Umweltaktivistin Claudelice Silva dos Santos.



Der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny, der in einer ersten Auswahlrunde ebenfalls nominiert war, stand nicht mehr auf der Liste.