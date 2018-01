Im Jahr des Reformationsjubiläums wählte sie den Bahnhofsneubau in Wittenberg in Sachsen-Anhalt in der Kategorie "Alltagsmobilität" aus. Die Juroren würdigten die Station als "modernes, helles, einladendes Entree zu einem geschichtsträchtigen Ort". Ein Jahr nach dem Abriss des alten Empfangsgebäudes wurde der neue Bahnhof im Dezember 2016 eröffnet. Täglich halten dort 220 Züge.