Die Gewinner des Turner-Preises 2019.

Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Der renommierte Turner-Preis, die wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst, geht 2019 erstmals an alle vier nominierten Künstler. Ausgezeichnet wurden Helen Cammock, Tai Shani, Lawrence Abu Hamdan und Oscar Murillo.



Sie hatten die Jury in einem Brief darum gebeten, den Preis teilen zu dürfen, als Statement der "Gemeinsamkeit, Vielfalt und Solidarität in einer Zeit der politischen Krise". Sie wollten damit ein Zeichen setzen "in einer Ära, die vom Aufstieg der Rechten und von der Erneuerung des Faschismus geprägt" sei.