Frank Elstner bekommt von Thomas Gottschalk den Bambi.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Showmaster und Fernsehmoderator Frank Elstner (77) ist für sein Lebenswerk mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Er bekam die Trophäe bei der Verleihung des Medienpreises in Baden-Baden von Entertainer Thomas Gottschalk überreicht.



"Ich bin platt", sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt. Gottschalk sagte: "Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ." Elstner hatte Ende April öffentlich gemacht hatte, dass er an Parkinson erkrankt ist.