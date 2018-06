Philipp Lahm kann sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Quelle: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images/DFB/dpa

Philipp Lahm ist Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der WM-Kapitän von 2014 wurde von den Delegierten des Außerordentlichen DFB-Bundestages in Frankfurt per Akklamation ernannt. Die Funktionäre applaudierten im Stehen.



Der 34-Jährige ist nach Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann der sechste Ehrenspielführer in der DFB-Geschichte. Lahm bestritt 113 Länderspiele, sein letztes beim Sieg im WM-Finale 2014 gegen Argentinien.