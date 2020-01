Regisseur Werner Herzog. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Pool/dpa

Der in München geborene Regisseur Werner Herzog erhält in Hollywood einen Ehrenpreis des renommierten US-Verbands der Kameraleute. Der Filmemacher soll die Auszeichnung am 25. Januar in Los Angeles entgegennehmen. Herzog sei ein "wahrhaft einzigartiger Geschichtenerzähler", zitierte das Branchenblatt "Variety" den ASC-Vorsitzenden Kees van Oostrum.



Zu früheren Preisempfängern gehören Schauspieler und Regisseure wie Angelina Jolie, Denzel Washington, Martin Scorsese und Steven Spielberg.