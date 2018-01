Das Englisch ist tadellos, Ähnlichkeiten mit dem Vater sind erkennbar. Doch der wird im Westen als Schlächter und Diktator geächtet. Statt in Damaskus ist Hafez al-Assad ein paar Tage in Rio de Janeiro, ihm ist der Trubel fast peinlich. Er will nicht das Team überstrahlen, zumal er am schlechtesten gerechnet und Syrien dadurch in der Gesamtwertung nach unten, auf Platz 56, gezogen hat.