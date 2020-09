Israelische Soldaten. Symbolbild

Quelle: Mosab Shawer/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Bei einem Auto-Anschlag in Jerusalem sind in der Nacht zum Donnerstag zwölf israelische Soldaten verletzt worden, einer davon schwer. "Ein Terrorist hat sein Fahrzeug in Richtung israelischer Soldaten gelenkt", teilte die israelische Armee mit.



Ein Kampfsoldat sei schwer verletzt worden, als der Attentäter mit seinem Auto in die Gruppe fuhr, die gerade die Straße überquerte. "Die Polizei hat bestätigt, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund hat", sagte Sprecher Micky Rosenfeld.