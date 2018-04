Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird in Münster erwartet. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich heute in Münster über den Stand der Ermittlungen nach der Amokfahrt mit Toten und Verletzten informieren. Seehofer hatte nach dem Zwischenfall erklärt, dass die Behörden in Nordrhein-Westfalen und die Sicherheitsbehörden des Bundes in engem Austausch stünden.



Ein Mann aus dem Sauerland, der in Münster lebte, war mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast und hatte zwei von ihnen getötet. Anschließend erschoss er sich.